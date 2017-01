Les Lions ont chassé les mauvais esprits

Les Lions effectuent leur chorégraphie devant le public et les membres de Si Ni Tong. Les Lions sautent et bondissent. L’épreuve est physique pour les membres de Dragon et tigre. Le rouge, couleur de symbole de bonheur et de chance, habille les spectateurs. Certains glissent une enveloppe avec une somme d'argent dans la bouche de l'animal avant de le caresser pour avoir de la chance pour cette année du Coq.



Les Lions de l'association Tigre et Dragons sont ensuite allés chasser les mauvais esprits au Koo Men Tong, avant d'aller sur l'Aranui V et à la rencontre des commerçants. Les membres de la communauté chinoise tiennent à ce que les Lion visitent leur local. « La danse du Lion c'est pour chasser les mauvais esprits, tout ce qui est négatif et amener les bonnes choses, dans le magasin pour qu'il soit prospère », souligne le gérant d'une boutique. « S'il n'y a pas cette danse, on n'est pas heureux dans l'année. » Les Lions sortent avant de saluer une dernière fois le local. Ce lundi matin, les Lion de l'association Dragon et Tigre seront à la mairie de Papeete.