Les Instituts d'études politiques à portée de main des étudiants polynésiens

PAPEETE, le 15 juin 2017 - De nouvelles filières s'ouvrent à la rentrée prochaine à l'Université de Polynésie française. Parmi elles : un parcours science politique qui mêlent différentes disciplines.



"Il y a des étudiants brillants et intéressés par les études pluridisciplinaires. Ils sont curieux de comprendre le monde autour d'eux" , affirme Anthony Tchékémian, maitre de conférences en géographie et urbanisme à l'Université de la Polynésie française. C'est une des raisons pour lesquelles, avec son homologue historien, Gerbert Bouyssou, et le reste de l'équipe pédagogique ils ont décidé d'ouvrir une nouvelle filière pour la rentrée 2017/2018.



Il s'agit d'un parcours intitulé Science politique. Trois licences sont possibles pour ce parcours : la licence droit, licence d'histoire et licence géographie et aménagement. Toutes auront un socle de cours communs. Cette nouvelle filière prépare les étudiants à l'intégration, entre autres, des Instituts d'études politiques. "Nous voulions décloisonner les savoirs. Dans ce parcours, il y a beaucoup de thématiques communes d'une matière à l'autre" , continue le maitre de conférences. "L'histoire et le droit sont des disciplines cousines. Nous voulions rapprocher ces disciplines que nous avons tendance à séparer" , ajoute Gerbert Bouyssou.