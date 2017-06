Les Canadiens initiés au codage informatique dès la maternelle

Ottawa, Canada | AFP | mercredi 14/06/2017 - Dès la maternelle et jusqu'à l'école secondaire, les jeunes canadiens vont être initiés aux technologies numériques et à l'apprentissage de la programmation informatique, a annoncé mercredi le gouvernement.



Au total, environ un demi-million d'enfants au cours des deux prochaines années vont bénéficier d'un programme de formation au numérique, a expliqué le ministère de l'Innovation et des sciences qui va y consacrer une enveloppe de 50 millions de dollars canadiens (34 millions d'euros).



Dans de nombreux emplois, les compétences numériques sont désormais essentielles et la demande pour ces compétences va aller croissant, a souligné le gouvernement canadien.



"Pour faire carrière dans les domaines scientifiques et technologiques, il est primordial d'acquérir des compétences en codage, car ces compétences sont appelées à devenir de plus en plus recherchées", a déclaré Kirsty Duncan, ministre des Sciences.



En conséquence, "il importe d'enseigner le codage aux jeunes canadiens afin qu'ils soient prêts à faire carrière comme scientifiques, chercheurs ou ingénieurs", a-t-elle ajouté.



Le programme dans le cadre du plan pour l'innovation et les compétences va former aux techniques numériques et fournir les outils nécessaires à 500 enseignants.



Le gouvernement veut également que ce programme s'adresse à plus de jeunes filles ou à des élèves plus défavorisés dans les communautés autochtones pour leur ouvrir un peu plus les carrières "en sciences, en technologie, en génie et en mathématiques".



mbr/jl/kal