Les CJA exposeront leur travail les 20 et 21 juin à l'assemblée

PAPEETE, le 14/06/2017 - Ce sera la 25ème édition de l'exposition des Centres de jeunes adolescents. Plusieurs produits seront ainsi exposés durant deux jours dans le hall de l'assemblée. Plusieurs spécialités seront ainsi mises en avant, dont la menuiserie, la métallerie, la cuisine ou encore l'agriculture.



Des barbecues, des support-pots, des tables, des robes ou encore des spécialités culinaires. La 25ème édition de l'exposition des CJA se tiendra les 20 et 21 juin dans le hall de l'assemblée.



Treize établissements seront présents pour vous faire découvrir les différents produits qui ont été travaillés par les élèves, durant l'année scolaire.



À quelques jours de l'exposition-vente, nous nous sommes rendus au CJA de Papenoo pour découvrir les réalisations qui ont été préparées par les élèves de l'établissement.



En termes de cuisine, les élèves prépareront diverses salades (vietnamienne, taboulet, semoule au curry crevettes et ananas), mais aussi des pâtisseries et des confitures.



Côté métallerie et menuiserie, des barbecues, tourne-broche ou encore des tables seront présentés.



Dans le fa'a'apu du Centre, on y retrouve plusieurs variétés de plantes prêtes à être exposées. Le CJA de Papenoo proposera aussi des produits de leur fa'a'apu.



Une vingtaine d'élèves du CJA de Papenoo seront présents mardi et mercredi à Tarahoi.



L'exposition-vente des CJA ouvrira officiellement, mardi de 9 heures à 16 heures. Et mercredi, le public pourra s'y rendre dès 8 heures jusqu'à 16 heures. Des démonstrations sont également prévues au programme.