Les 48 photos de Raiatea et Taha'a prises par l'astronaute Thomas Pesquet

"Thomas a demandé que la série d'images fortement agrandies soit alignée dans ce collage pour montrer les îles en détail"

"La Station spatiale internationale vole à environ 400 km d'altitude, de sorte que Thomas utilise la plus longue lentille disponible à bord: 1150 mm. Thomas a pris 48 photos des îles. Au sol, les images ont été tournées numériquement et assemblées dans ce grand collage."

Le 31 mars dernier, l'astronaute français Thomas Pesquet a publié deux photos de la Polynésie française prises depuis l'espace avec le commentaire suivant "Un autre paradis aux antipodes: Tahiti et la Polynésie française ! "Sur la première photo, il s'agissait de Taha'a et Raiatea. La seconde image représentait Mopelia.L'Agence Spatiale Européenne a publié ce vendredi un collage de photos de Raiatea et Taha'a prises par l'astronaute. Les clichés ont été réalisés le 16 mars dernier., indique l'Agence spatiale européenne.