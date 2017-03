Les 3e de Javouhey sensibilisés au handicap

PAPEETE, 1er mars 2017 - Les élèves de 3e d’Anne-Marie Javouhey ont participé mercredi à une matinée de sensibilisation au handicap, dans le cadre d’un projet d’établissement.



C’est un projet d’établissement transversal qui fera l’objet d’une présentation à l’oral, lors des épreuves du Brevet des collèges en juin prochain : les 180 élèves des huit classes de 3e du collège Anne-Marie Javouhey participent cette année à un programme d’Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) visant à les sensibiliser au handicap.



Dans ce cadre, une matinée sportive de mise en situation était organisée mercredi pour faire sentir aux collégiens l’emprise sur le quotidien que peut représenter le handicap, lorsque, paraplégique, on en est atteint de privation de sa mobilité, d'une altération des sens de la perception pour les aveugles, les sourds ou ceux que la vie a privé de la faculté olfactive.



" Ce matin, on met en place des ateliers de façon à ce que chaque élève de 3e vive provisoirement une situation de handicap, pour sensibiliser les jeunes au respect ", explique John, professeur d’éducation sportive. " Sensibiliser au respect de la différence, c’est notre objectif ".



Depuis le début de l’année, dans le cadre de cet EPI, les 3e d’Anne-Marie Javouhey ont participé à plusieurs cours de SVT (Sciences de la vie et de la Terre), pour détailler l’aspect théorique du handicap.



Ce projet d’établissement exige également d’eux qu’ils préparent pour l’examen du Brevet un exposé sur un sujet qu’ils auront choisi, en rapport avec la thématique du handicap. La présentation orale comptera pour l’examen.



En tant qu’Unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS), le collège Anne-Marie Javouhey accueille cette année une trentaine d’enfants handicapés.