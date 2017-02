Leptospirose : le risque de transmission toujours élevé

Le nombre de cas confirmés par les laboratoires a légèrement diminué et s’élève à 26 (19 cas en semaine 5 et 7 cas en semaine 6). Pendant cette période, les cas confirmés étaient localisés à Tahiti, Moorea, Raiatea, Makemo, Bora Bora. Parmi les 26 cas confirmés, plus du quart concernait des enfants de mois de 15 ans, sept cas ont été sérotypés DENV-1 et il y a eu deux hospitalisations.



Au cours des qualifications de la coupe du monde de football pour les jeunes de moins de 17 ans (11-24 février), 3 cas de dengue 2 importés du Vanuatu ont été diagnostiqués sur le Territoire. Ils ont été rapidement isolés. Les équipes à risque (Vanuatu, île Salomon, Nouvelle Calédonie Fidji et Papouasie Nouvelle Guinée) bénéficient d’une surveillance rapprochée. Les joueurs de ces pays ont été ou sont hébergés dans trois quartiers de la zone urbaine de Tahiti : Norman Hall et Tombeau du Roi à Arue et Pater à Pirae. Les matches et entraînements ont lieu dans les stades Pater, Pirae, Excelsior et Mahina.



En Polynésie Française, la dernière épidémie liée au sérotype 2 date de 1996, puis ce sérotype a ensuite circulé jusqu’en 2000. Une grande partie de la population n’est donc pas immunisée contre le virus. La réintroduction du virus au fenua pourrait d’entraîner une épidémie. Le diagnostic de 3 cas importés nous place au niveau d’alerte 2. Les objectifs à ce niveau sont de confirmer la survenue d’un cas ou d’un foyer, d’identifier les nouveaux foyers, de prévenir l’expansion virale sur le territoire et d’éviter la propagation aux îles non touchées.



La Direction de la Santé invite les personnes résidant (ou ayant séjourné) dans les zones concernées à consulter rapidement un médecin en cas de fièvre supérieure à 38,5°C d’apparition brutale et de douleurs musculaires et articulaires.