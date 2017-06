Leïana Faugerat, directrice du comité Miss Tahiti : "La vahine n'est pas un mythe"

Comment définiriez-vous la femme idéale ?

"Je pense qu'il n'y a pas de femme idéale. Un des membres du jury a parlé du mythe de la vahine qui était exporté et exportable à l'international. D'abord, la vahine n'est pas un mythe, d'ailleurs c'est pour cette raison que beaucoup de Miss Tahiti ont fini Miss France. En Polynésie, nous avons vraiment du potentiel, il y a beaucoup de très belles jeunes filles, qui sont très ouvertes aussi malgré notre éloignement géographique. Elles s'expatrient, elles vont faire leurs études à l'étranger et elles reviennent au fenua avec un bagage. Il n'y a pas de Miss parfaite… Pour ma part, j'ai pu voir que de Rauata (Temauri, Miss Tahiti 2011, ndlr) à Hinarani (de Longeaux, Miss Tahiti 2012) et de Hinarani à Mehiata (Riaria, Miss Tahiti 2013), elles sont toutes différentes, et même physiquement ; Hinarani est châtain aux yeux verts, Hinarere (Taputu, Miss Tahiti 2014, ndlr) est brune très typée, etc. Tous ces mélanges et cette ouverture d'esprit, c'est justement ce qui fait toute la richesse de la beauté polynésienne ! Aujourd'hui, on veut juste une jeune fille qui aime son peuple, qui aime sa culture, qui le montre et qui puisse représenter au mieux notre destination, localement et internationalement."



Pourquoi avoir choisi cette année le thème "Belle époque" ?

"Les dernières années, nous avons présenté des thèmes assez modernes, comme "Meherio, la sirène" en 2016. Pour cette édition, mon père m'a suggéré une ambiance "Belle époque", car il est nostalgique du temps du Quinn's, du Tamure Hut… Avec mes équipes, nous avons donc travaillé sur le choix des tenues et des musiques, nous avons rencontré d'anciens artistes comme Esther Tefana, Petiot, etc. Le comité souhaite faire revivre aux Polynésiens cette période qui a marqué la population et rendre hommage aux personnes récemment décédées, comme Mila Ebb ou Yvon Arai. C'est une démarche qui a nécessité six mois de travail et j'espère que cela va porter ces fruits le soir du 23 juin. Ce sera donc une ambiance de bringue avec des musiques festives anciennes, et les filles porteront des tissus d'antan, des bandanas… comme les pin-up d'autrefois. Nous avons commencé les répétitions depuis le 1er avril, ce sera très glamour."



Réservez-vous des surprises au public ?

"Les surprises sont la présence de Jean-Pierre Foucault et Cerise Calixte, qui découvrent le fenua. Le célèbre animateur de Miss France présentera, pour la première fois, l'élection de Miss Tahiti 2017 aux côtés d'Hinarere Taputu. Quant à la jeune femme, qui est la voix de "Vaiana", elle interprétera pendant la soirée deux chansons du dessin animé culte de Disney. Ce sont nos vedettes 2017 !"



Vaea Ferrand, la lauréate 2016, représentera-t-elle la France dans une élection internationale, comme Hinarere l'avait fait pour Miss Monde 2015 ?

"Pour le moment, elle n'a pas été sélectionnée par le comité Miss France pour participer à une élection internationale, mais on ne perd pas espoir."



Un mot pour les Polynésiens ?

"Chaque année, nous travaillons dur, il ne faut pas oublier que nous sommes bénévoles. On aimerait que cette élection continue à appartenir au peuple et on fait en sorte qu'elle reste populaire en laissant accès à la soirée à partir de 2 500 Fcfp. Nous rediffusons en outre cet événement à la télé afin que tout le monde puisse voir l'élection, et ce jusque dans les îles. Par ailleurs, nous essayons de transmettre, via Miss Tahiti, des valeurs polynésiennes qui sont celles de la famille, du partage et de l'amour. Donc j'espère que les Polynésiens garderont cela en tête afin qu'il n'y ait pas de polémique, quelle que soit la Miss sélectionnée. C'est la Miss de tous les Polynésiens qui est élue, c'est vraiment important de respecter le choix du public et du jury pendant un an."