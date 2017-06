Législatives : les résultats partiels en ligne à partir de 20 heures

PAPEETE, le 17 juin 2017 - Ce samedi a lieu le second tour des élections législatives en Polynésie française. Les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir leur représentant à l'assemblée nationale. Retrouvez les résultats ici dès 20 heures.



Commune par commune et circonscription par circonscription. Qui de Maina Sage ou Moana Greig sera élu sur la première circonscription? Qui de Nicole Sanquer ou Teura Iriti les électeurs de la deuxième circonscription choisiront? Enfin, sur la troisième circonscription, qui de Moetai Brotherson ou Patrick Howell remportera un siège de député?



Découvrez sur notre site les résultats des élections législatives commune par commune et circonscription par circonscription grâce à notre tableau interactif.



