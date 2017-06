Législatives : les résultats du second tour (partiels)

PAPEETE, le 17 juin 2017. Retrouvez ici les résultats du second tour des élections législatives circonscription par circonscription et commune par commune.



Moana Greig et Maina Sage sur la première circonscription; Nicole Sanquer et Teura Iriti sur la deuxième circonscription; Patrick Howell et Moetai Brotherson sur la troisième circonscription.



Qui sont les nouveaux représentants de la Polynésie française à l'assemblée nationale?



Découvrez les résultats ci-dessous, grâce à ce tableau interactif.