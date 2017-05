Législatives : les bureaux de vote fermeront à 20 heures à Bora Bora

BORA BORA, le 30/05/2017 - Dans un communiqué, la commune de Bora Bora fait un point sur le déroulement des législatives, qui se tiendront les 3 et 17 juin en Polynésie française. Bora Bora qui sera également la seule commune où les bureaux de vote fermeront à 20 heures.



La commune de Bora Bora rappelle à la population que les législatives auront lieu les 3 juin et 17 juin, en Polynésie française.



Mais à Bora Bora, les bureaux de vote seront ouverts jusqu'à 20 heures.



" Pour les électeurs inscrits dans les districts de Nunue 1, 2 et 3, les bureaux de vote seront à la Mairie de Vaitape. Pour les électeurs inscrits à Faanui, les bureaux de vote seront à l’école de Faanui. Pour les électeurs inscrits à Anau, les bureaux de vote seront à l’école primaire d’Anau ", indique un communiqué.



En Polynésie, on compte 236 bureaux de vote qui seront installés dans les 48 communes. Les horaires d'ouverture ont été fixés de 8 heures pour une fermeture à 18 heures, à l’exception des bureaux de vote ci-dessous :



Bureaux de vote qui clôtureront à 19 heures



- Îles du vent : Faa’a, Hitia’a o te Ra, Mahina, Moorea-Maiao, Paea, Papeete, Papara, Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-Ouest, Teva i Uta.



- Îles Sous-le-Vent : Huahine, Maupiti, Taha’a, Taputapuatea, Tumaraa, Uturoa.



- Australes : Rimatara, Rurutu et Tubuai.



- Marquises : Hiva Oa et Nuku Hiva.