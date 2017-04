Législatives : Le comité de soutien de Sanquer dans le fief de Graffe

malgré les déclarations de Jacquie Graffe, il y a des élus qui soutiennent ma candidature

Ces élus ont adhéré au Tapura Huiraatira et souhaitent montrer qu’ils respectent les consignes du parti

Je respecte le choix de M. Graffe, même s’il consiste à outrepasser celui des instances du parti pour mener un combat personnel

Mais je m’interroge sur son appartenance au parti, lorsqu’il ne respecte ni les statuts, ni les consignes

dans les pronostics ni dans les sondages. Tout ce que je sais c’est que nous organisons des réunions de terrains, sur toutes les communes. Et il y a du monde qui vient. Nous leur exposons le bilan de l’action gouvernementale depuis deux ans et demi. Nous leur exposons aussi le programme décidé par l’équipe parlementaire. Nous avons déjà deux sénateurs. Nous présentons trois candidats pour la députation. L’objectif est de nous faire élire pour avoir une équipe de parlementaire cohérente à Paris. Une équipe en mesure de porter la voix du Pays auprès de l’Etat

Aujourd’hui, c’est vrai que nous défendons le candidat de la droite ; mais l’expérience des 2 dernières années a montré que nous avions aussi la capacité de travailler avec un gouvernement de gauche

PAEA, 6 avril 2017 - Nicole Sanquer a présenté jeudi matin le comité constitué à Paea pour soutenir sa candidature aux élections législatives de juin prochain.La réunion de présentation était organisée à deux pas de la mairie de Paea, jeudi matin. Sur place : Jean-Claude Hapairai, 1er adjoint de Jacquie Graffe et président de la Fédération Tapura Huiraatira de Paea ; Titaua Joquel 4e adjointe de la commune ; Teipo Teaha la 6e adjointe ; et Yvette Temauri, la 8e adjointe. Le comité compte aussi Rose Taputuarai, Louis Anahoa et Mireta Lee. Cette équipe est présentée en guise de pied de nez au maire de Paea. Elle donne l’occasion à la candidate investie par le Tapura Huiraatira sur la 2e circonscription législative de Polynésie française de faire savoir à la population que "", explique Nicole Sanquer. "".Histoire aussi de dénoncer en passant l’attitude du maire de Paea qui lui a valu d’être suspendupar les instances du parti d’Edouard Fritch, en début de semaine.On sait depuis le 14 octobre dernier, que le comité politique du Tapura Huiraatira a validé les investitures de Maina Sage sur la 1ère circonscription, de Nicole Sanquer sur la 2e et de Patrick Howell sur la 3e. Début mars pourtant, après avoir joué d’un mélange d’influences et de menace, Jacquie Graffe a officiellement présenté à la presse celle dont il défend la candidature sur la 2e circonscription : Tepuaraurii Teriitai.", explique Nicole Sanquer. "".le découpage des circonscriptions législatives polynésiennes : ICI Le maire de Paea se sent en capacité de rassembler au moins 8000 voix derrière sa candidate, sur la circonscription. De son côté, Nicole Sanquer assure ne pas être "". Elle défend aussi la capacité d'adaptation des parlementaires Tapura à Paris : "".Une chose est sûre, cette dispersion des suffrages autonomistes non Tahoera’a Huiraatira sur la 2e circonscription, risque d’être autant préjudiciable à la candidature de Tepuaraurii Teriitahi qu’à celle de Nicole Sanquer. A ce compte, la situation pourrait finalement bien tourner en faveur de la candidate orange, Teura Iriti. Pour les législatives des 3 et 17 juin prochains, sur la 2e circonscription Taputu Faana, pour le Tau Hoturau et Valentina Cross, pour le Tavini Huiraatira seront également en lice.