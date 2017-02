Législatives : Fritch obtient l'investiture Les Républicains pour le Tapura Huiraatira

PARIS, 10 février 2017 - Edouard Fritch a annoncé vendredi que le parti autonomiste Tapura Huiraatira, qu'il préside, avait obtenu l’investiture de la droite et du centre, pour les élections législatives.



A l’issue d’un entretien avec François Fillon, à Paris vendredi matin, Edouard Fritch a affirmé que le parti autonomiste Tapura Huiraatira avait obtenu l’investiture de la droite en faveur des trois candidats aux élections législatives de juin prochain. Maina Sage, actuellement élue, Nicole Sanquer et Patrick Howell devraient siéger sur les bancs LR, en cas de victoire aux législatives en Polynésie française.



Selon nos informations, le président polynésien aurait signé une convention de partenariat avec Les Républicains, mercredi à lors de sa rencontre avec Bernard Accoyer, le secrétaire général du parti. Cette convention doit encore être entérinée par la commission des investitures du parti.



Mais cette perspective se présente déjà comme un revers pour le parti autonomiste Tahoera'a Huiraatira, dont le président Gaston Flosse affirmait en octobre dernier avoir reçu l'engagement du parti de la droite d'un soutien pour les législatives. " Cette convention d’association , avait-il alors déclaré, accorde au Tahoera’a Huiraatira la représentation exclusive des Républicains en Polynésie française ainsi que l’investiture des Républicains aux candidats du Tahoera’a Huiraatira aux élections législatives de juin 2017. Une fois prête, cette convention sera signée à Papeete. Ainsi, le plus grand parti de France sera associé au plus grand parti de Polynésie française ".



Vendredi matin, le Président de la Polynésie française s’est entretenu avec Jean-Jacques Urvoas, au ministère de la Justice. Le garde des Sceaux est attendu prochainement en Polynésie française où il pourrait participé à l’inauguration du nouveau centre pénitentiaire de Papeari.