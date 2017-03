Législatives : Corinne Atger, candidate dans la 3e circonscription

PUNAAUIA, le 22 mars 2017. Corinne Atger, gérante de société de terrassement, se présente dans la 3e circonscription pour les élections législatives. Elle se présente afin "d'apporter un renouveau à cette classe politique qui aujourd'hui n'a plus sa légitimité".



Corinne Atger a annoncé ce mercredi matin sa candidature aux prochaines législatives. Elle se présentera dans la troisième circonscription, avec Ludovic Timiona, comme suppléant. Corinne Atger, originaire des îles Sous-le-Vent, est gérante d'une société de terrassement. Ludovic Timiona est originaire de Taha'a comme Corinne Atger. Il est chef d'entreprise en BTP. Ludovic Timiona a été maire délégué de Taha'a. Par le passé, il a aussi été président de la Fédération Tahoeraa à Taha'a.



Un parti a été créé pour porter leur candidature, il s'agit de "To Tatou Ananahi" (notre avenir). Un parti qui a pour slogan "No seira".



Ce parti prévoit un seul candidat mais est en négociation avec Ferdinand Orizon Gooding, candidat dans la 1re circonscription, et Tepuaraurii Teriitahi, candidate de Jacquie Graffe, dans la deuxième circonscription. Une réunion est prévue la semaine prochaine pour décider s'il y aura "union" ou non.



Pour la présidentielle, le parti de Corinne Atger soutient Emmanuel Macron. " Emmanuel Macron a le même programme que nous", souligne Charlie Maufene, coordinateur de la campagne. Corinne Atger est chargée de la question du foncier pour ce mouvement. Elle a demandé également à être la représentante officielle du comité à Punaauia mais, selon le mouvement En marche Polynésie, cette nomination n'est pas encore officialisée et devrait l'être la semaine prochaine. Corinne Atger souhaiterait avoir pour les législatives l'investiture du mouvement d'Emmanuel Macron mais n'en fait pas une condition indispensable.



La candidate place le foncier, le "problème majeur des Polynésiens", au cœur de son programme. " Beaucoup de familles veulent sortir de l'indivision", souligne Charlie Maufene. Le parti pourrait ensuite continuer son existence pour les "élections territoriales et surtout les élections municipales".

La Polynésie française compte dorénavant 12 candidats aux législatives de juin prochain : Moana Greig, Teura Iriti, Vincent Dubois, pour le Tahoera’a Huiraatira ; Maina Sage, Nicole Sanquer, Patrick Howell, pour le Tapura Huiraatira ; Tauhiti Nena, Taputu Faaana, Albert Roi, pour le Tauhotu Rau ; et les candidats libres Orizon Gooding, Corinne Atger et Tepuaraurii Teriitahi, candidate de Jacquie Graffe. Le Tavini Huiraatira désignera ses candidats lors de son congrès ce samedi. Richard Tuheiava est le seul candidat sur la 1ere circonscription, Valentina Cross et Marc Frogier sont en duel sur la 2e circonscription et Moetai Brotherson est aussi le seul candidat sur la troisième circonscription.