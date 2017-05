Législatives : 27 candidats pour trois sièges

Les candidats pro-Fritch se présentent sous les couleurs du Tapura Huiraatira. Ils ont en effet renoncé à l'investiture des Républicains, négociée à Paris avec les instances du parti de droite en février dernier. Les résultats de l’élection présidentielle ont en effet changé la donne. "Nous travaillerons avec la majorité présidentielle dans l’intérêt de la Nation et du Pays", a souligné mercredi après-midi Maina Sage, députée sortante et candidate à sa réélection.

Les trois candidats du Tapura Huiraatira pour la première, deuxième et troisième circonscription sont donc respectivement Maina Sage, Nicole Sanquer et Patrick Howell. Le Tapura a misé sur des têtes connues du grand public. Maina Sage a été élue députée lors de l'élection législative partielle en 2014 (Edouard Fritch, président de l'Assemblée depuis les élections territoriales du printemps 2013 et élu maire de Pirae lors des élections municipales de mars 2014 s'était retrouvé en situation de cumul des mandats et avait dû démissionner). Maina Sage était aussi représentante à l'assemblée jusqu'à ce que Nuihau Laurey redescende à l'assemblée après sa démission du gouvernement en février. Nicole Sanquer, conseillère municipale à Mahina, est actuellement ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et de la Jeunesse et des Sports. Patrick Howell, ancien directeur de l'institut Malardé, a été jusqu'en janvier ministre de la Santé. Ils actuellement conseiller municipal à Punaauia.