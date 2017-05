Législatives 2017 - Yves Conroy : "pour dire au peuple maohi la vérité qui nous a été cachée par l’Etat"

Je me présente à cette élection pour dire au peuple maohi la vérité qui nous a été cachée par l’Etat français depuis des années.

Cette vérité est que tous les Polynésiens de tous les archipels ont été empoisonnés par les rayons ionisants émis par les essais nucléaires français dans notre pays. Et ce n’est pas parce que les essais ont cessé qu’il n’y a plus de problème sanitaire, environnemental et économique. (…) Ce sont ces vérités que je veux faire savoir au Maohi par cette élection.

La loi d’indemnisation des victimes des essais nucléaires français dite "Loi Morin", (…) sera à remplacer par une loi qui tiendra compte des conséquences effroyables subies par les Polynésiens.

Cette nouvelle loi devra : 1-préciser que toute personne ayant résidé ou séjourné entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française et leurs descendants souffrant d’une ma-ladie radio-induite (…) ; 2-modifier les attributions du Civen (Comité d'indemnisation des essais nucléaires, NDLR) puisque désormais, il est reconnu que l’ensemble du peuple maohi, sa descendance ont reçu des doses reconstituées de rayons ionisants non négligeables et supérieurs à 4,6 mSV et que les dégâts physiques sont Trans générationnels ; 3-compléter la liste des 21 maladies par l’adjonction des maladies figurant sur la liste des maladies radio-induite des autres nations (…) ; des maladies radio-induite reconnues par les scientifiques de la communauté internationale: accident vasculaire cérébrale, malformation à la naissance ; 4-préciser que la France prend à sa charge dès la déclaration de la maladie figurant sur la liste tous les frais des préjudices temporaires (…), tous les frais des préjudices permanentes (…) ; 5-indemniser les ayants droits des victimes des essais nucléaires décédés (…) dans le cadre de la responsabilité civile de l’Etat (…) ; 6-Pour avoir enduré les conséquences des retombées radioactives, la Polynésie se doit d’avoir une quotepart des bénéfices commerciaux du nucléaire civil développés grâce aux essais nucléaires chez nous. Cette dette pourra être évaluée selon un mode de calcul consistant à prélever au bénéfice du peuple maohi une taxe dite "de réparation" d’un montant de 0,005 € (0,5 Fcfp) par KWh produit par l’ensemble des centrales nucléaires françaises soit environ 20 milliards Fcfp par mois. Et ce, pendant une période équivalente à la durée d’occupation française de l’atoll de Moruroa. Mon programme est consultable sur le site web :

En parlant au nom du peuple maohi pour rappeler les dégâts catastrophiques des essais nucléaires français chez nous. Imposé à la France de prendre à sa charge la réparation des dégâts et le partage des bénéfices commerciaux du nucléaire civil.

Je serai présent au nom des Polynésiens, pour faire savoir à la France que le Maohi est un être humain. (…)

Yves Conroy se présente sans étiquette aux élections législatives, sur la deuxième circonscription législative (Hitia'a O Te Ra, Presqu'île, Teva i Uta, Papara, Paea, archipel des Australes). Sa suppléante est Maire Autai.