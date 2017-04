Légende de la création des premières vagues

PAPEETE, le 7 avril 2017. La mer, qui avait été créé lisse et calme, s’ennuyait et décida de bouger et de d’envahir les terres. Mais Arai, un jeune et rusé polynésien réussit à freiner son déchaînement et arrêter sa progression.



Ta'aroa le Grand avait créé la mer lisse comme un immense bloc de glace, sans rides, sans mouvements. Mais la mer s’ennuyait, car ce n’est pas gai d’être une chose inanimée et figée. Elle décida de voyager et de dépasser ses frontières.

Elle savait bien que cela lui était défendu. Elle avait droit à la moitié du monde, l’autre moitié appartenait aux pierres, aux arbres et aux hommes. Aussi choisissait-elle les nuits les plus sombres, les plus noires, pour désobéir.