Le voleur montait en puissance à Moorea

PAPEETE, le 27 juillet 2017 - Le tribunal a mis un frein, ce jeudi, aux velléités d'un jeune voleur qui sévissait sur l'île sœur.





Sans domicile fixe et sans emploi, le monte-en-l'air de 25 ans a écopé de 2 mois de prison ferme avec mandat de dépôt. Son dernier vol en date : une pirogue et des vêtements dans un hôtel le 25 juillet. Rattrapé par un employé à 500 mètres de l'établissement, il passera rapidement aux aveux et reconnaîtra une myriade d'autres vols commis depuis le mois juin au préjudice, essentiellement, de touristes de passage : téléphones portables, caisson d'appareil photo, argent liquide, sacs, écouteurs.



Il avait aussi dépouillé l'école de Haapiti de 6 ordinateurs, de jus et d'un paquet de viande. " Je vole et je revends pour me nourrir ", a-t-il expliqué à la barre. " Il faut changer de vie monsieur, arrêtez de traîner sur la plage, si on vous relâche à Papeete dans 48 heures vous êtes de retour ! ", a sermonné le président du tribunal.