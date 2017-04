Le vol d'Air Calin retardé

PAPEETE, le 13 avril 2017. La compagnie Aircalin informe ses passagers que ces vols en provenance et au départ de Nouméa ont dû être retardés pour raison technique.



Le vol SB600/TN1612 Nouméa-Papeete prévu ce samedi 15 avril est retardé et reprogrammé comme suit :

Départ de NOUMEA 23h30 samedi 15 avril

Arrivée à PAPEETE 07h50 samedi 15 avril





Le vol SB601/ TN1611 Papeete-Nouméa prévu ce samedi 15 avril est retardé et reprogrammé comme suit :



PAPEETE Décollage à 20h20 samedi 15 avril

Ouverture des comptoirs d’enregistrement à 17h20 – Fermeture à 19h20

NOUMEA arrivée prévue à 23h55 heure locale le dimanche 16 avril



Pour toute information complémentaire, la compagnie invite les passagers à consulter son site www.aircalin.com ou à contacter Aircalin au 40 85 09 04.



La compagnie Aircalin regrette les désagréments que ce retard pourrait causer et vous remercie pour votre compréhension.