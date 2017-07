Le village Heiva i Tahiti lance sa troisième édition

PAPEETE, 5 juillet 2017 - Pour la troisième année consécutive, la Chambre de Commerce et de l'Industrie, des services et des métiers (CCISM) organise le Village Heiva i Tahiti en partenariat avec la Maison de la Culture.



Cette année, le Village Heiva i Tahiti prendra place sur l'esplanade de Toata avec 24 exposants. Durant les neuf soirées d'ouverture, de nombreux jeux et animations seront organisés pour le public de 16h30 à 22 heures. Comme nous l'explique Vatea Toofa, chef de service du Centre de Développement et de Formalité des Entreprise (CDFE): " Cette année, nous avons voulu mettre l'accent sur la communication et l'animation. Via la radio et la télé, nous avons d'ores et déjà pu annoncer notre programme. Grâce à la Maison de la Culture, tous les flux entrants du Heiva passeront par le Village. Pour l'animation, nous avons mis en place plusieurs projets. Tout d'abord, nous allons installer une urne à l'entrée du Village afin que le public puisse y déposer un bulletin de participation. Deux tirages au sort auront, ensuite, lieu. Un premier, le 10 juillet, permettra d'offrir des tickets du Heiva pour la deuxième semaine. Lors du second tirage, qui sera effectué le 21 juillet, un heureux élu gagnera un panier qui, grâce à la générosité et au sens du partage des exposants, sera composé de produits différents. Le deuxième jeu sera organisé à destination des exposants que nous avons mis à contribution puisqu'ils devront décorer leurs stands. Le plus beau stand permettra à son propriétaire de gagner un week-end au Hilton de Moorea. Je précise que, cette année, tous les secteurs d'activité seront représentés ."