Le vice-président Teva Rohfritsch rencontre l’ACCD’OM

PAPEETE, 2 août 2017 - En marge du 28ème Congrès des communes de Polynésie française, le vice-président Teva Rohfritsch a reçu mercredi après-midi Sophie Charles, présidente de l’Association des Communes et Collectivités d’Outre-Mer (ACCD’OM), accompagné du délégué général de l’association, Lilian Malet.



L’association des Communes d’Outre Mer (ACDOM) a été créée en 1991. Elle est devenue en novembre 2006 l’Association des Communes et Collectivités d’Outre-Mer (ACCD’OM) et regroupe aujourd’hui 98 collectivités. Les priorités de l’association sont la communication et la responsabilité des élus, ainsi que le développement durable et solidaire.



L’association fonctionne par présidence tournante de deux ans par région géographique. C’est ainsi que de janvier 2013 à mars 2014, Deborah Kimitete, élue des Marquises, a assuré la présidence de l’association. Puis d’avril à décembre 2014, c’est Sylviane Terooatea, maire d’Uturoa, qui a présidé l’ACCD’OM.



Sophie Charles est, quant à elle, 1ère adjointe au maire de Saint Laurent du Maroni (commune française située dans le département de la Guyane). Elle est présidente de l’ACCD’OM depuis janvier 2017. Cet entretien a été l’occasion pour la présidente de l’association de parler des spécificités des collectivités d’Outre-mer, et de rappeler les engagements et les partenariats en terme de développement durable, d’économie circulaire, d’eau potable, de recyclage et d’innovation, sujets qui sont au cœur des problématiques communales.



Teva Rohfritsch a confirmé le souhait du Gouvernement de poursuivre le travail constructif réalisé avec les communes polynésiennes et a souhaité l’établissement de liens renforcés avec l’ACCD’OM.