Le travail des Vahine mis en valeur à l'assemblée

PAPEETE, le 20 juin 2017 - L'association union des femmes francophones d'Océanie lance vendredi de 9h à 15h la 4e édition de la journée "Vahine tu as des talents" afin de promouvoir l'indépendance économique des femmes polynésiennes.



Vendredi, l'association union des femmes francophones d'Océanie lance à l'assemblée une journée dédiée aux femmes entrepreneurs. Cette journée a pour but de valoriser les talents et les savoir-faire des femmes exprimés sous la forme de produits ou de services modernisés, selon le principe suivant «Je crée, Je produis, Je vends».



"Pour faire vivre le droit des femmes, il faut les faire vivre. […] L'objectif est de travailler avec les pouvoirs publics et la population pour essayer de lever les obstacles et favoriser l'autonomie économique. L'autonomie économique c'est une clef indispensable pour régler d'autres problèmes comme la violence ou la précarité. Cela permet aux femmes de s'épanouir et d'être plus indépendantes", indique Armelle Merceron, membre de l'association et représentante "A Ti'a Porinetia" à l'Assemblée de Polynésie.



Le volet commercial est complémentaire d’une démarche qui vise la mise en pratique réelle des droits des femmes.



Il s'agit d'une journée d'entraide, de partage d'expérience et d'information. La journée s'adresse d'abord à des femmes qui se lancent et ont besoin d'acquérir de la notoriété, d'être encouragées par l'exemple d'autres.



Sur place l'ADIE et le SEFI assureront une permanence de 9h à 11h pour permettre aux participantes et aux visiteurs de se renseigner sur les dispositifs de soutien à l'initiative économique. Ainsi, ces services renseigneront les femmes qui souhaiteraient se lancer dans l'entreprenariat.



L'association UFFO ne fait rien payer aux exposantes qui en retour s'engagent à répondre aux questions des visiteurs ainsi qu'à celle des autres exposantes. Alors que l'an dernier elles n'étaient qu'une quinzaine, cette année, l'association féministe compterait une trentaine d'exposantes.



Les participantes inscrites présentent des réalisations dans les domaines suivants : bouquets et couronnes (fleurs naturelles et tissus), kumuhei, monoï, huiles de coco parfumées, artisanat, bijoux, robes, peintures, recyclage de vêtement, produits agricoles et transformations.



Vendredi, une buvette et des exposants vendant leurs productions à consommer sur place ou à emporter seront présents. L'UFFO organisera une tombola afin de financer l'organisation de l'événement. Enfin un défilé de mode, ainsi que des animations musicales avec des musiciens viendront donner un côté festif à cette journée dédiée aux femmes entrepreneures.



Plus d'informations au 87 77 01 09 ou 87 77 47 11