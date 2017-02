Le transport pèse de plus en plus pour les ménages

"Les inégalités entre familles riches et pauvres se sont accentuées depuis 2000, mais tendent à se stabiliser entre 2009 et 2015. La crise socio-économique a amplifié le phénomène de regroupement où cohabitent plusieurs générations et noyaux familiaux", indique l'ISPF.



En 2015, les inégalités sont supérieures à celles de la métropole et des départements d’Outre-mer. La Guyane est le département qui se rapproche le plus de la situation polynésienne.

La dépense mensuelle moyenne d’une famille de Polynésie française est de 289 000 Fcfp. La dépense mensuelle médiane par ménage est de 203 000 Fcfp. Les familles qui dépensent en dessous de ce montant contribuent à 19 % de la dépense totale contre 25 % en 2000.



Un ménage, dont la catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage est « employé », a un dépense équivalente à la moyenne polynésienne soit deux fois moins qu’une famille dont le chef est un cadre supérieur. Une famille dont le chef est agriculteur ou pêcheur professionnel dépense deux fois moins que la moyenne. "La prise en compte de l’autoconsommation atténuera ce constat pour ces familles où la consommation non marchande est la plus forte", relève l'ISPF.



Le nombre de ménages a augmenté d’un quart entre les deux enquêtes. La progression des ménages dont le chef est retraité (+ 96 %) ou chômeur (+ 79 %) est beaucoup plus forte au détriment des employés et des ouvriers. Les familles dont le chef est retraité, sont devenues majoritaires en 2015 et regroupent plus d’un quart de la population de la Polynésie. Dans quatre cas sur dix, il s’agit de ménages dits « complexes » c'est-à-dire où cohabitent plusieurs générations et noyaux familiaux.

"Ces regroupements générationnels ont souvent une cause d’ordre économique. De fait, il apparaît que ces ménages complexes ont la dépense la plus faible rapportée au nombre d’individus qui les composent" , explique l'ISPF. " A contrario, les couples sans enfants ou les personnes seules ont, en moyenne, de dépenses par tête 2,5 fois plus élevées qui s’expliquent en partie par les dépenses incompressibles (habitation, véhicule, etc.). Cela concerne un ménage sur quatre, soit 13 % des unités de consommation qui participent pour 22,5 % de la dépense monétaire totale."