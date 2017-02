Le tourisme progresse de 4,7% en 2016

PAPEETE, le 13 février 2016 - L'institut de la statistique de la Polynésie française a publié lundi les derniers chiffres du tourisme pour l'année 2016. Selon leur dernière publication la fréquentation touristique de la Polynésie française a progressé de 3,4 % en décembre 2016 par rapport à décembre 2015. Pour l'ensemble de l'année 2016 le tourisme a bondi de 4,7%.



L'institut de la statistique de la Polynésie française a publié lundi le point de conjoncture de la fréquentation touristique de la Polynésie en décembre 2016. Ainsi, selon leurs derniers chiffres, au mois de décembre 2016, la fréquentation touristique de la Polynésie française a progressé de 3,4 % par rapport à décembre 2015, en lien avec la hausse de fréquentation dans l’hébergement flottant (+ 25 %).



Si les effectifs dans l’hébergement terrestre restent stables grâce à une hausse de 2,4% de la fréquentation dans l’hébergement marchand, soutenue par la forte croissance des visiteurs français (+9,3%) et nord-américains ( 2,6%), principaux marchés émetteurs, la durée moyenne des séjours des touristes est en baisse. En effet, l'ISPF enregistre une baisse de 1,5% de la durée moyenne de séjour des touristes passant de 14,2 jours en 2015 à 13,8 en 2016 avec une baisse de 3,3% pour l'hébergement marchand.



Ainsi en 2016, le nombre de touristes à visiter la Polynésie était de 192 495 avec une hausse de 4,7% en un an, tandis que celui des visiteurs est de 241 349 sur un an avec une hausse de 1%. Le nombre d'excursionnistes en croisière transpacifique enregistre, en revanche, une baisse de fréquentation de 11,6% comptabilisant ainsi, entre janvier et décembre 2016, 48 854 excursionnistes.