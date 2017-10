"Le tourisme est un moyen extraordinaire de s'intéresser à sa propre culture"

PAPEETE, le 24 octobre 2017 - La Nouvelle-Zélande est l'invité d'honneur de la troisième édition du forum des métiers du tourisme qui s'ouvre ce jeudi à la présidence. Rencontre avec les néo-zélandais Koro Carman, représentant de l’autorité du tourisme maori, et Robert Thompson, directeur régional de Tahiti Tourisme.



Voilà 13 ans que Koro Carman amène les curieux sur les pas des anciens, dans la forêt de Waipoua, au nord de la Nouvelle-Zélande. 13 ans que le guide, originaire d'une tribu de la région, partage son histoire et sa culture avec les touristes. "Nous emmenons les visiteurs dans cette immense forêt qui abrite le kauri, un arbre endémique de notre pays. Le plus vieil arbre a plus de 2000 ans", décrit Koro Carman, directeur et fondateur de Footprints Waipoua et représentant de l’autorité du tourisme maori.



Ce dernier est en Polynésie à l'occasion de la troisième édition du forum des formations et métiers du tourisme. Son pays est l'invité d'honneur, Koro Carman, lui, est l'ambassadeur du tourisme néo-zélandais. "Nous sommes venus ici dans l'optique d'apprendre sur les pratiques et de partager notre savoir", déclare Robert Thompson, directeur régional de Tahiti Tourisme en Nouvelle-Zélande.



Le forum va être l'occasion pour l'entrepreneur de raconter son histoire. Un message sera délivré aux jeunes qui souhaitent se lancer : courage. Le tourisme est un facteur de développement important pour les îles du Pacifique. Mais, selon lui, le plus important reste qu'il soit fait dans les règles de l'art avec le respect de la culture et des gens qui composent le pays.