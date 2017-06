Le tireur d'Alexandria: un sexagénaire militant de gauche

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 14/06/2017 - Le tireur accusé d'avoir ouvert le feu mercredi sur des élus républicains s'entraînant au baseball près de Washington se nommait James Hodgkinson, un homme de 66 ans et militant de gauche.



Son décès a été annoncé en direct à la télévision par le président Donald Trump.



Vivant dans l'Etat septentrional de l'Illinois, James Hodgkinson affichait sur sa page Facebook sa sympathie pour Bernie Sanders, l'ancien candidat à la primaire démocrate et chef de file de la gauche américaine. M. Hodgkinson aurait proposé son aide au candidat lors de la campagne présidentielle de 2016.



"Je viens d'apprendre que le tireur présumé (...) s'était apparement engagé comme bénévole dans ma campagne présidentielle. Je suis révolté par cet acte abject. Permettez-moi d'être clair: toute forme de violence est inacceptable dans notre société et je condamne cet acte en les termes les plus fermes", a réagi le sénateur démocrate dans un communiqué.



James Hodgkinson affichait ses idées sur les réseaux sociaux et signait activement des pétitions sur change.org, grande plateforme progressiste américaine en ligne.



"Trump est un traître. Trump a détruit notre démocratie. L'heure est venue de détruire Trump et compagnie", a écrit en mars le tireur présumé sur son profil Facebook.



Les photos montrent un homme au physique plutôt replet, au nez épaté, portant un bouc et des lunettes fumées.



Toujours selon cette même page, James Hodgkinson est originaire de Belleville, une banlieue de la métropole de St. Louis. Il gérait là-bas une société d'inspection de travaux à domicile.



Selon sa femme, citée par ABC, il s'était installé depuis deux mois à Alexandria, ville de l'Etat de Virginie située non loin de Washington.