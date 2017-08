Le salon du tourisme aura lieu les 1er, 2 et 3 septembre à Mamao

PAPEETE, le 10 août - La 19ème édition du salon du tourisme se déroulera du vendredi 1er au dimanche 3 septembre 2017 à Mamao, sur l'ancien site de l’hôpital.



Ce rendez-vous bi-annuel est devenu un événement phare pour le secteur du tourisme local. Très attendu par les professionnels et la population locale invitée à visiter les archipels, le salon du tourisme génère un nombre de visiteurs de plus en plus important.



Un partenariat avec Air Tahiti permet notamment aux professionnels d'augmenter leur vente et aux résidents de voyager à travers la Polynésie, Air Tahiti consentant à une réduction du billet d’avion de 50 à 60% selon le type d’hébergement (chez l’habitant ou à l’hôtel). En outre, le secteur de la petite hôtellerie et des pensions de famille bénéficie, grâce aux offres d’Air Tahiti, d’un soutien leur permettant d'améliorer considérablement leur taux occupation.



Une soirée sera également organisée le vendredi, premier jour du salon, au cours de laquelle Tahiti Tourisme réunira les professionnels du tourisme exposants autour d’une présentation de ses actions. Un mini séminaire des comités du tourisme se tiendra par ailleurs, le samedi 2 septembre. L’objectif est d’échanger avec les acteurs de proximité qui œuvrent à l’accueil et l’animation touristiques dans les îles. Cette rencontre sera l’occasion pour le service du tourisme et pour Tahiti Tourisme de présenter leurs actions mais aussi d’être à l’écoute des attentes des associations qui jouent un rôle important dans le développement du tourisme.



En marge de cette rencontre, l’Association des Hôtels de Famille de Tahiti et ses Îles organisera son séminaire annuel du 29 au 30 août à Teahupoo. A cette occasion, un programme de formation initié et soutenu financièrement par le ministère, dans les domaines de la gestion d’entreprise, de l’accueil et du service ainsi qu’en matière de sécurité sera présenté. Cet accompagnement participe à la professionnalisation du secteur.