Le salon du livre 2017 : "une réussite"

PAPEETE, le 20 novembre 2017 - L’événement littéraire 2017 a fermé ses portes dimanche soir. Pour les organisateurs et les contributeurs tout s’est bien déroulé. Plus de 5 000 personnes (hors scolaires) y sont passés et, pour certains, y sont repassés. Le spectacle Pina’ina’i a été joué devant 450 personnes. Les chiffres des ventes sont bons.



" C’est une réussite ", assure Christian Robert, le président de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI) qui énumère ses points de satisfaction. " Nous sommes passés entre les gouttes ", lance-t-il en préambule. Cela n’a l’air de rien mais " c’une préoccupation de tous les instants pour les organisateurs, car la fréquentation dépend de la météorologie ".



La fréquentation de l’édition 2017, justement, n’a pas à rougir des fréquentations des éditions précédentes. " Nous avons eu un flux constant de 5 000 personnes. " Ce chiffre ne comprend pas en compte les scolaires venus en nombre jeudi et vendredi. Le spectacle Pina’ina’i 7.17 qui a été donné pour la seconde fois samedi 18 novembre en fin de journée a rassemblé par moins de 450 personnes.



Au passage, les visiteurs ont succombé. La plupart d’entre eux ne sont pas repartis les mains vides. " L’un des éditeurs nous a indiqué que c’était son meilleur salon, un autre nous a rapporté qu’il avait agréablement surpris et que c’était une très belle surprise ", confie Christian Robert. Lui-même semble satisfait de l’intérêt porté aux ouvrages de sa maison d’édition Au Vent des îles.



Le thème choisi explique en partie le succès rencontré. Peu ordinaire, il a été bien reçu à la fois par les auteurs et les illustrateurs que par les visiteurs qui se sont impliqués. Pour preuve, le jeu qui consistait à rédiger un mot sur un post-it avec le son [VER] a été recouvert !



La fête est terminée sous le banian de la Maison de la culture. C’est désormais l’after qui se joue hors les murs. Des auteurs se rendent à présent dans les établissements scolaires pour aller à la rencontre des élèves. Les organisateurs eux songent déjà au rendez-vous 2018 dont le thème n’est pas encore arrêté. Mais déjà des pistes se dessinent.