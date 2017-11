Le salon du livre 2017, à cœur ou vers

PAPEETE, le 14 novembre 2017 - Le rendez-vous littéraire de l’année va ouvrir ses portes ce jeudi. Il durera quatre jours, jusqu’à dimanche soir. L’occasion de rencontres avec les auteurs et illustrateurs, de découvertes des derniers ouvrages parus, d’échanges avec les éditeurs mais aussi d’activités et festivités.



La 17ème édition du salon du livre de Papeete va commencer. Cette année, c’est le thème du [VƐʁ] qui a été retenu. Un thème phonétique simple mais aux nombreux sens, homonymes, synonymes, antonymes… c'est le vers des poètes, le verre de l'amitié, le ver de la terre, le vair des haut-dignitaire du Moyen Âge ou le vert de la nature.



De nombreux auteurs et illustrateurs, dont le fameux Marcus Malte (prix Fémina 2016 pour Le Garçon aux éditions Zulma), seront présents à ce salon. Ils resteront accessibles pendant tout le temps de l’événement, dédicaceront leurs ouvrages, interviendront à l’occasion de présentation, de tables rondes…



Certains d’entre eux (Hélène Kérilis, Marcus Malte et Steeven Labeau) se rendront en plus dans les écoles de Tahiti et Moorea pour rencontrer des élèves. " C’est l’effervescence dans les classes ", assure à ce propos Rainui Tirao du centre de lecture.



L’opération (la venue des auteurs et illustrateurs dans les écoles) est organisée depuis trois ans. Elle a déjà porté ses fruits. Les retours des élèves, des enseignants et des invités sont positifs. La rencontre marque les classes pour l’année, certains élèves pour la vie. " Ceux-ci découvrent comment se fabrique un livre mais aussi comment vit un auteur, où il puise son inspiration. " Le livre s’installe pour de bon dans la classe, met en appétit les élèves et devient, parfois, le prétexte à une correspondance avec l’auteur rencontré.



Activités et festivités



Le salon du livre ce n’est pas seulement la présentation d’ouvrages (il y a tout de même une quarantaine de nouveautés à découvrir cette année !), la rencontre avec les auteurs et les interventions, ce sont aussi les ateliers et les soirées. " Nous avons un programme extrêmement chargé ", indique Lucile Bambridge, l’organisatrice.



Le Fidjien Peter Sipeli, proposera par exemple une mise en musique de ses textes et une mise en image de sa prose vendredi soir. Sa performance nocturne baptisée "Maps of the ancestors" consistera en une " balade singulière pour renouer avec les savoirs des ancêtres, dont la mémoire est activée par l’évocation des mots ".



Blackstone production " surfera sur le thème " pour réaliser des vidéos-témoignages avec les mots des visiteurs. Rendez-vous à la Maison de la culture pour répondre à la question " Et vous, votre première fois, c’était comment ? ", sous-entendu " comment était votre première fois avec un livre, ou votre dernière fois si la première a été oubliée ", précise Lucile Bambridge



Une nouvelle représentation de Pina’ina’ 7.17 Écho de l’esprit et des corps sera donnée le samedi 18 novembre à partir de 19 heures. Des projections de documentaires du Fifo sont annoncées, des jeux et parcours de jeux sont prévus pour les enfants autour du livre et du thème de ce 17ème salon : jeu de l’oie, cadavre exquis, travaux manuels avec Auriane Dumortier. Il y aura en plus des joutes de traduction (voir encadré), des ateliers de fabrication de marque-pages… Pour séduire, le livre doit vivre. Il a quatre jours pour s’épanouir.