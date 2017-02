Le salon de la Bijouterie d’art polynésien est ouvert

PAPEETE, le 9 février 2017. Le ministre de la Culture et de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a officiellement ouvert le 16e salon de la « Bijouterie d’art polynésien », jeudi matin, dans le hall de l’Assemblée de la Polynésie française, een présence notamment du vice- président, Teva Rohfritsch, de la ministre de l’Education, Nicole Sanquer-Fareata, et de la présidente de l’association Bijouterie d’art polynésien, Fauura Bouteau.



Pour cette 16e édition, une vingtaine de créateurs ont fait le déplacement afin d’exposer leurs œuvres, des pièces uniques sur le thème des fonds marins. Lors de cet évènement, un concours de la plus belle création à porter au cou, dans quatre catégories spécifiques (nacre, coquillages, mixte et monde), sera organisé.



La remise des prix de ce concours aura lieu vendredi, après la présentation de chaque pièce lors d’un défilé orchestré par Alberto V. A l’occasion de l’ouverture du salon, le ministre de la Culture et de l’artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a tenu à saluer l’action de l’association qui contribue, chaque année, à la promotion des créateurs et de leurs créations auprès du public.