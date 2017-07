Le rockeur Alice Cooper trouve une toile de Warhol dans son matériel

New York, Etats-Unis | AFP | mardi 25/07/2017 - Le hard-rockeur américain Alice Cooper a découvert, enroulée sur elle-même au milieu de son matériel, dans un entrepôt, une toile d'Andy Warhol offerte il y a plusieurs décennies et dont il avait oublié l'existence.



Cette toile sérigraphiée, qui représente une chaise électrique, en rouge et noir, lui avait été offerte comme cadeau d'anniversaire par sa compagne de l'époque, Cindy Lang, a indiqué mardi son manager Shep Gordon à l'AFP, confirmant une information du quotidien britannique "The Guardian".



Andy Warhol a réalisé des séries de toile autour du thème de l'exécution capitale, notamment après celle, en 1953, de Julius et Ethel Rosenberg, un couple condamné pour avoir transmis des éléments du programme nucléaire américain à l'Union soviétique.



Une toile similaire, mais de plus grande taille et avec des couleurs différentes, a été adjugée 20,4 millions de dollars en 2014 lors d'enchères organisées par la maison Sotheby's à New York.



Alice Cooper (69 ans) n'avait plus revu la toile depuis 1971 ou 1972, selon son manager de longue date, mais s'en est souvenu il y a quelques années après une discussion avec un marchand d'art.



Il s'est alors mis en quête de l'oeuvre, qu'il a finalement retrouvée, dans un lieu improbable.



"Il n'y a que dans le rock'n'roll que vous pouvez oublier que vous avez un Warhol", a plaisanté Shep Gordon.



"C'était une époque différente. Andy n'était pas mort, ses tableaux n'avaient pas autant de valeur et Alice passait en vedette au Madison Square Garden avec des billets à 3,50 dollars", a expliqué le manager.



Le hard-rockeur aux yeux soulignés de maquillage noir, qui était ami avec Andy Warhol, n'a pas encore décidé de ce qu'il comptait faire du tableau, hormis le faire encadrer.



Alice Cooper a lui-même repris le thème de la peine de mort à de multiples reprises lors de ses concerts, se soumettant à de fausses exécutions, tantôt par pendaison, sous la guillotine ou par électrocution.



