Le responsable de la Délégation à l’Habitat et à la Ville fait chevalier de la Légion d’honneur

PAPEETE, le 20 novembre 2017 - Vendredi, Maina Sage, députée de la Polynésie française, son assistante parlementaire France Durocher et Caroline Tang déléguée de la Polynésie française à Paris ont assisté à la remise des insignes de chevalier dans l'ordre nation de la Légion d'Honneur à Mahieddine Hedli, directeur de la Délégation à l’Habitat et à la Ville.





La remise des insignes de chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur par l’Officier de la légion d’honneur, président d’Habitat Réuni, Pierre Quercy, au directeur de la Délégation à l’Habitat et à la Ville (DHV), Mahieddine Hedli, a eu lieu, vendredi, au siège de l’Union Sociale pour l’Habitat, à Paris.



Une cérémonie dans l’intimité qui a réuni notamment des responsables nationaux de l’habitat, de l’aménagement urbain et de la politique de la ville, des cadres de différentes institutions et organisations nationales dans le domaine du logement social, des représentants des partenaires sociaux, des correspondants des ministères et des universitaires.



On notera en particulier la présence du président de l’Union Sociale pour l’Habitat, de Jean-Louis Dumont, conseiller outre-mer à l’Elysée, Stanislas Cazelles, de la députée de la Polynésie française, Maina Sage, de son assistante parlementaire, France Durocher, ainsi que de la déléguée de la Polynésie française à Paris, Caroline Tang.