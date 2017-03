Le réseau d'eau à Mahinarama sera rénové

Nous sommes en train de refaire un peu ce qu'on avait prévu sur le réseau entre les réservoirs et le captage. Il était prévu de doubler la conduite sur une portion de 400 mètres, et de relâcher doucement pour recueillir plus d'eau. Donc aujourd'hui, on a pu augmenter le débit de trois litres par seconde. Au lieu de dix litres-seconde, ça nous fait 13 litres-seconde qui arrivent à ce jour, au niveau des bassins

Cela va faire plus d'un mois que les coupures se sont arrêtées parce qu'on avait déjà travaillé, en amont, sur le réseau. On avait promis aux usagers une fin des coupures en mai 2017, donc là, on est en avance. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est le point d'orgue des travaux sur l'adduction, entre les réservoirs et les captages. On a beaucoup plus d'eau qui arrive. Donc, même s'il y a un problème en bas, cela devrait équilibrer les fuites

fuyards

La subvention va cibler justement ces quartiers. Ces ceux-là qui vont être rénovés. Cela représente cinq à six kilomètres

L'idée de ce projet est aussi de fournir de l'eau à Supermahina. Ce quartier est aujourd'hui alimenté par des pompes qui nous coûtent très cher. Donc, le trop plein que l'on a sur Mahinarama pourra être injecté sur Supermahina, et cela réduira nos factures d'électricité. À Supermahina, il y a deux pompes, et sur Mahinarama, il y a trois réservoirs (un de 1 000 m3 et les deux autres sont de 500 m3, NDLR)