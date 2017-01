Le repaire d'un mystérieux "sursaut radio" débusqué

Paris, France | AFP | mercredi 04/01/2017 - Pour la première fois, des astronomes sont parvenus à localiser avec précision la source d'un "sursaut radio rapide", phénomène cosmique mystérieux: il proviendrait d'une galaxie naine située à plus de 3 milliards d'années-lumière de la Terre, révèle mercredi une étude.



Les "sursauts radio rapides" ou FRB (Fast radio burst) sont des flashs d'ondes radio très énergétiques mais aussi très brefs car ils ne durent que quelques millisecondes.



Mis en évidence pour la première fois en 2007, ils intriguent depuis dix ans les scientifiques qui cherchent à comprendre ce phénomène qui semble trouver son origine ailleurs que dans la Voie lactée, notre galaxie.



Pour le moment, seuls 18 FRB ont été repérés.



L'an dernier, des chercheurs ont découvert que l'un d'entre eux, mis en évidence en novembre 2012 par le radiotélescope Arecibo à Porto Rico, se répétait mais de façon irrégulière.



Une équipe internationale conduite par Shami Chatterjee, de Cornell University (Etats-Unis) a traqué ce FRB 121102 en utilisant le Karl Jansky Very Large Array (VLA), un réseau de radiotélescopes situé au Nouveau-Mexique (Etats-Unis).



"Jusqu'à présent, ce FRB avait été seulement détecté par des télescopes avec une résolution plus basse. Là nous avons réussi à préciser d'où il provient grâce à des télescopes à plus haute résolution", explique à l'AFP Shami Chatterjee.



Le télescope optique Gemini North à Hawaï a ensuite permis d'établir qu'à cette localisation précise se trouve une galaxie naine située à plus de 3 milliards d'années-lumière de la Terre.



Reste à trouver l'origine de ce sursaut radio. Les chercheurs, qui ont publié leurs travaux dans la revue Nature, avancent plusieurs idées.



"Il peut s'agir d'un phénomène associé à un noyau galactique actif. Ou de façon plus plausible d'impulsions géantes émises par un magnétar", une étoile à neutrons produisant un champ magnétique extrêmement intense, considère Shami Chatterjee.



