Le renforcement du droit des journalistes enfin débattu à l'assemblée

PAPEETE, le 12 avril 2017 - Mercredi, Jean-Christophe Bouissou, porte-parole du gouvernement, a certifié que le projet de loi visant à modifier le code du travail, notamment pour le renforcement du droit des journalistes polynésiens serait débattu à l'assemblé lors de la prochaine séance plénière.



Pour la deuxième fois en quatre mois, le conseil des ministres a approuvé le même projet de loi du Pays visant à compléter le Code du travail applicable localement et qui comprend notamment le renforcement du droit des journalistes polynésiens.



Le 21 décembre dernier, le conseil des ministres avait déjà fait fi de l'avis défavorable du CESC en indiquant qu'il soumettait l’aménagement qui concerne la protection des journalistes polynésiens sans modification pour adoption par l'assemblée. "Nous avons décidé au nom du gouvernement de transférer ce texte qui permet d'apporter une plus grande protection des journalistes dans notre pays au regard de leur indépendance d'opinion et de pensée. C'est vrai qui c'est un sujet qui a fait l'objet de grandes discussions voire même d'un peu de polémique ", a indiqué Jean-Christophe Bouissou, le porte-parole du gouvernement à l'issu du conseil des ministres. " Le gouvernement prend ses responsabilités et vient de transmettre donc à l'assemblée à la commission ad hoc l'étude de ce dossier et le débat se tiendra en séance plénière."



Comme nous l'indiquions en décembre 2016, cet aménagement vise à renforcer l'indépendance professionnelle des journalistes et à garantir les principes constitutionnels de pluralisme de l’information et de libre communication des pensées et des opinions. Cette partie spécifique du projet de loi du Pays introduit dans la réglementation locale des mesures renforçant les droits du journaliste en cas de rupture de son contrat de travail. Concrètement, il s’agit de la capacité de refuser un ordre de l'employeur lorsque celui-ci apparaît contraire à la déontologie (une clause de conscience) ou de refuser la nouvelle orientation éditoriale d’un média lorsque celui-ci change de propriétaire (une clause de cession). Dans les deux cas, si un licenciement devait intervenir, un régime indemnitaire sévère est prévu au bénéfice de l'employé, alors que la seule issue laissée aujourd'hui encore au journaliste réfractaire est la démission.



Ainsi, le porte-parole du gouvernement déclare "nous n'allons pas plus loin que ce qu'il se fait dans d'autres pays, comme les États-Unis ou l'Australie ou en Europe, la France. Il n'y a aucune raison, alors que nous sommes en République, ici en Polynésie, que nous ayons une situation disparate avec des journalistes de deuxième catégorie."



Selon les déclarations de Jean-Christophe Bouissou, le texte devrait être rapidement débattu à l'assemblée lors de la prochaine session plénière.