Le racheteur d'or écroué pour recel de vols de bijoux reste en détention

PAPEETE, le 7 février 2017 - La chambre de l'instruction de la cour d'appel a refusé, ce mardi, son placement sous bracelet électronique.



Le commerçant de 62 ans avait été mis en examen et écroué à Nuutania le vendredi 27 janvier, pour recel de vols de bijoux en bande organisée, au terme d'un an d'enquête des gendarmes des brigades de recherches de Punaauia et Faa'a. Le sexagénaire, qui avait nié les accusations portées contre lui, avait déjà sollicité ce jour-là son placement sous bracelet électronique pour raisons de santé devant le juge des libertés et de la détention. Qui le lui avait refusé pour éviter, notamment, tout risque de pressions et concertations avec les autres acteurs du dossier. La chambre de l'instruction a à son tour refuser d'accéder à sa requête ce mardi.



Le racheteur d'or, dont la boutique du passage Cardella a depuis été placée sous scellés, est soupçonné d'avoir animé depuis 2015 un réseau de cambrioleurs qui s'étaient spécialisés dans le vol d'or et de bijoux chez les particuliers. Une soixantaine de victimes auraient déjà été identifiées. Trois autres membres de ce réseau présumé, des hommes de main et un cambrioleur, ont aussi été placés en détention provisoire.