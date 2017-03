Le rachat des Taporo soumis à condition par l'Autorité de la concurrence

"présent sur les marchés de production et de distribution de boissons".

"un monopole ou une position dominante susceptible de créer des effets horizontaux, verticaux et congloméraux" "selon les marchés de produits et géographiques".

"sur les marchés du transport maritime interinsulaire de marchandises et de passagers, compte tenu de la très forte position (monopolistique ou quasi-monopolistique) du groupe Martin, et de l’absence de contre-pouvoirs ou de gains d’efficacité significatifs, la concentration projetée est de nature à porter atteinte à la concurrence, par le biais d’effets horizontaux aux Îles Sous-le-Vent, Gambier et Tuamotu Est".

"qu’à l’issue de l’opération, la nouvelle entité serait en mesure de se comporter de manière indépendante de ses concurrents et de ses clients tant en ce qui concerne le prix de ses prestations (capacité d’obtenir du Gouvernement l’augmentation des tarifs réglementés du transport et baisse des remises accordées aux clients professionnels) que la qualité des services offerts". "La dégradation du service aux fins de maximisation du profit pourrait conduire à allonger les délais de livraison mais aussi à créer des goulots d’étranglement voire des pénuries (limitation des fréquences de rotation, obsolescences des navires...)"

"sur les marchés du transport maritime interinsulaire de marchandises, compte tenu de ses positions sur les marchés amont des boissons et sur les marchés aval du transport".

le groupe acquéreur serait en mesure de faire transporter la totalité de ses boissons par ses bateaux. Cela aurait pour conséquence de réduire les parts de marché du fret maritime interinsulaire des armateurs concurrents. Il serait également en mesure de dégrader la qualité de transport des produits de ses concurrents distributeurs de boissons par des pratiques tarifaires (application différenciée des remises, des conditions de paiement, de la majoration « transport » et de certaines prestations annexes) et non tarifaires (refus de prise en charge de marchandises en l’absence de capacités disponibles, accès plus complexe aux bateaux et tracasseries administratives) discriminatoires entre les boissons du groupe et les produits concurrents. Les concurrents du groupe acquéreur sur les marchés amont (production/distribution de boissons) subiraient donc de fait une diminution de leurs débouchés commerciaux."

pour rétablir une concurrence suffisante sur les marchés en cause, face à l’insuffisance des engagements proposés par la société Emar, l’Autorité a décidé d’autoriser l’opération sous réserve de la mise en œuvre d’injonctions afin de permettre l’entrée d’un nouvel acteur aux Îles Sous-le-Vent, aux Gambier, et aux Tuamotu Est". Or, compte tenu des barrières à l’entrée, seule la cession de navires à un opérateur déjà présent en Polynésie française, associée à la diminution temporaire du nombre de licences accordées, peut favoriser cette entrée."

"céder un navire sur la ligne entre Tahiti et les Îles Sous-le-Vent et un sur la ligne entre Tahiti et les Tuamotu Est et les Gambier"