Le public a participé au tournage d'un clip international

L'Américain marié à une Tahitienne vit désormais à Tahiti, et il tenait à monter ce projet dans sa nouvelle maison. "À part moi, toute l'équipe de tournage et tous les acteurs sont Polynésiens. J'ai aussi réussi à convaincre les ayants droits de nous laisser traduire un couplet en tahitien, ils ont adoré le résultat. Et j'ai ramené les meilleures caméras qui existent, c'est la première fois que du matériel de ce genre arrive à Tahiti !" assurait-il fièrement.



Le synopsis du court-métrage : "l'histoire suit une jeune femme, jouée par Lanihei Tetumu-Schiffner, dont le cœur a été brisé par son petit ami. Il la laisse en pleurs et part avec une autre femme. Quand Maruia voit la jeune fille pleurer, elle va la consoler et lui propose d'aller s'amuser pour lui changer les idées. Elles font un tour de l'île et s'amusent avec des groupes de danse, de ukulele, à la plage, etc. Elles finissent au Karaoke, et pendant qu'elles chantent You can't hurry love, les spectateurs sont impressionnés, ils appellent leurs amis et une foule immense se rassemble rapidement autour d'elles. C'est pour cette scène qu'il nous fallait du monde !"