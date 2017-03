Le projet d'un espace sénior se concrétise à Arue

Le projet n'est ni une construction, ni une rénovation de site. En effet, la Croix Rouge a prévu de rénover et réaménager des conteneurs pour en faire un cadre de vie agréable.



"ce projet est expérimental, si ça marche nous allons voir s'il est possible de le déployer sur d'autres communes", indique Karl Lys de la Croix Rouge.



Le but de ce projet est de préserver la qualité de vie des personnes âgées et de réduire les phénomènes d'isolement et prévenir les risques de dépendances. Géré par une psychologue, l’Espace Seniors reçoit 3 demi-journées de 4h par semaine dans un premier temps, et à terme proposera 5 demi-journées. "Il y a un énorme besoin auprès des personnes âgées. Très peu de choses existent aujourd’hui. C'est le premier projet d'halte répit en Polynésie", indique-t-on du côté du ministère des Solidarités.



"Il faut appeler des vœux que les autres communes s’intéressent au destin de leurs matahiapo et qu'il s’intéressent à ce projet", conclut Kar Lys.