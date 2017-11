Le président reçoit les actes du colloque sur l’Océanie convoitée

PAPEETE, 21 novembre 2017 - Sémir Al Wardi et Jean-Marc Régnault ont remis mardi matin au président Edouard Fritch les actes du colloque " l’Océanie convoitée ", qu’ils ont co-dirigé avec Jean-François Sabouret, et qui s’est déroulé en 2015 à Paris puis en novembre 2016 à l’Université de Polynésie française.



Cet ouvrage rassemble les contributions d’une cinquantaine de chercheurs et d’intervenants qui ont participé aux travaux pour expliquer pourquoi l’Océanie est l’objet de convoitises de la part d’un certain nombre d’Etats et les enjeux géostratégiques qui en découlent.



Il met aussi en lumière la volonté des Océaniens de rester eux-mêmes dans cette mondialisation, tout en relevant les défis contemporains parmi lesquels les changements climatiques et la montée des eaux.