Le président du Syndicat des communes solidaire avec les tāvana

PAPEETE, le 24/02/2017 - Dans un communiqué, Cyril Tetuanui, président du Syndicat pour la promotion des communes en Polynésie française (SPCPF) témoigne de son soutien envers ses "collègues maires", sans oublier les familles sinistrées.



Le président du SPCPF solidaire avec les tavana et leurs populations après les intempéries et leurs conséquences dramatiques.



" Comme l’ensemble des Polynésiens, j’ai vu à la télévision les images terribles des conséquences dramatiques pour les habitants des communes de Arue, Faa’a, Hitiaa O Te Ra, Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae et Punaauia notamment, des intempéries qui ont frappé les îles du vent dans la nuit de samedi à dimanche dernier.



En tant que tavana de la commune de Tumaraa et président du SPCPF, je me fais le porte-parole de l’ensemble des maires de Polynésie française pour dire que nous pensons très fort à toutes les personnes qui ont été durement touchées par cette épreuve.



Je souhaite transmettre à mes collègues maires de ces communes le témoignage de ma solidarité et tout mon soutien dans ce moment difficile de l’exercice de leur mandat d’élu.



Je veux remercier tous les personnels des communes, du Pays et de l’Etat, sans oublier les membres des forces armées qui ont été mobilisées pour venir en secours aux populations en difficulté.



François Baroin, président de l’AMF, ainsi que M. Eric Gay, président de l’association française des maires de Nouvelle Calédonie m’ont également demandé de communiquer aux maires des communes touchées et à leurs populations le témoignage de leur solidarité. "