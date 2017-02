Le premier étage du lycée Paul-Gauguin en rénovation

PAPEETE, le 7 février 2017. La ministre de l’Education Nicole Sanquer-Fareata s’est rendue, vendredi dernier, au lycée Paul -Gauguin, afin de visiter le chantier de réhabilitation du premier étage du bâtiment principal. La ministre a pu ainsi apprécier le bon déroulement de l’opération, dont le financement, de plus de 140 millions Fcfp, est assuré en partenariat avec l’Etat, dans le cadre de la dotation globale d’investissements. Au terme de cette opération, l’établissement disposera, notamment, d’un centre de documentation et d’information moderne, mais également de salles de cours et de sanitaires rénovés.