Le plus grand tiki du Pacifique a vu le jour à Nuku Hiva

Ici, avant, les plus hauts bâtiments étaient ceux du tribunal, de la subdivision de l’État et de la circonscription du Pays. Maintenant, c’est le tiki et, à travers lui, la culture.

J’ai entendu parler d’un projet au fort Collet, sur le mont Tūhiva, le maire voulait et veut toujours d’ailleurs, installer un parcours de santé. Je me suis dit : ‘c’est l’endroit idéal’ !

C’est une sculpture structurelle, c’est-à-dire qu’on part du vide pour faire du plein. On a soudé du fer à béton, installé des grillages et projeté du béton. Enfin, on a mis une couche de terre, du keetu, un conglomérat d’argile rouge utilisé par les sculpteurs marquisiens mélangé à des roches volcaniques

"Tiki Tūhiva est la sculpture contemporaine la plus haute du Pacifique

avec la force ancestrale héritée de la femme tiki, gardienne de la tradition et du savoir, le guerrier Tūhiva s’élance pour façonner son futur

C’est un défilé quand les bateaux s’arrêtent dans la baie. Ça va devenir un site incontournable aux Marquises.

NUKU HIVA, le 19 mai 2017 -Le projet de construction du tiki est né d’une rencontre. Celle de Benoît Kautai, le maire de Nuku Hiva et du sculpteur Grégorio Grand-Midi, l’auteur de la nouvelle vague de Teahupoo à Tahiti . Le premier voulait embellir sa commune et donner plus d’importance à la culture. "Le second, de passage aux Marquises, rêvait d’une grande œuvre qui surplombe la baie. "Benoît Kautai et Grégorio Grand-Midi se sont rencontrés autour d’une sculpture miniature pensée par l’artiste. L’affaire a été conclue sans attendre. Un budget a été débloqué, 5 millions de Fcfp pour le tiki et son guerrier, et le travail a commencé. Il a duré six mois. Grégorio Grand-Midi a été épaulé par deux sculpteurs marquisiens : Teve Teatiu et Touatini Matiki.", explique Grégorio Grand-Midi qui assure qu’avec ses douze mètres,".L’artiste ajoute, pour décrire son œuvre : "". Un panneau descriptif est en cours de fabrication, il reprendra ses mots et sera installé sur le mont à côté de la sculpture.Une esplanade avec des tables, des pots de fleurs, un abri, des poubelles va aussi voir le jour pour un coût entre 2 et 2,3 millions de Fcfp. Le maire rapporte que, déjà, les touristes apprécient l’initiative. "Le tiki et son guerrier seront inaugurés en juillet, lors de la visite officielle du Haut-commissaire. Dans l’année, des fonds supplémentaires seront débloqués, aux alentours de 20 millions, pour réaliser le parcours de santé. Une participation financière du Pays et de l’État sera sollicitée pour mener à bien cette dernière étape.