Le plan d’aménagement des cours d’eau de Faa’a présenté

FAA'A, le 21 mars 2017. Le ministre de l’Equipement, Luc Faatau, a participé mardi matin, dans la salle du conseil municipal de la mairie de Faa'a, à la présentation du plan d’aménagement des cours d’eau de Faa’a, et ce en présence du maire Oscar Temaru et de son conseil municipal.



La présentation a principalement porté sur le recalibrage des cours d'eau et exutoires de la commune de Faa’a. Par ailleurs, lors de cette rencontre, ont notamment été abordés des questions relatives à l’accès à la décharge, à l’entretien des voies territoriales, et au transfert des principales voies de distribution de la commune au Pays.