Le patron de LafargeHolcim démissionne pour apaiser le dossier Syrie

Zurich, Suisse | AFP | lundi 24/04/2017 - Eric Olsen, le patron du cimentier suisse LafargeHolcim, va quitter ses fonctions le 15 juillet pour tenter de désamorcer le dossier syrien, le groupe ayant été mis en cause pour avoir indirectement financé des groupes armés dans ce pays.

Le conseil d'administration a accepté sa démission après avoir toutefois conclu, au terme d'une enquête interne, que ce ressortissant franco-américain, qui s'était vu confier les rênes de l'entreprise en 2015 pour mener à bien la fusion du français Lafarge avec le suisse Holcim, était hors de cause.

"Après avoir procédé à un examen approfondi, le conseil d'administration a conclu qu'Eric Olsen n'était ni responsable ni pouvant être considéré comme informé des actes répréhensibles identifiés", a indiqué le groupe dans un communiqué.

Le géant des matériaux de construction, visé en France par une enquête judiciaire ouverte en octobre après une plainte du ministère de l'Economie, avait diligenté une enquête au terme de laquelle il a reconnu que des mesures "inacceptables" avaient été prises pour permettre à un site de continuer à fonctionner dans ce pays déchiré par la guerre civile.

Des erreurs de jugement "significatives", contrevenant au code de conduite de l'entreprise, ont été commises, a admis LafargeHolcim, qui a clos son enquête, dont elle a publié un résumé sur son site.

Cette enquête a confirmé que bien que des mesures aient été prises à l'échelon local et régional, certains membres de la direction du groupe avaient eu connaissance de violations de son code de conduite.

"Les responsables des activités en Syrie ont pensé agir dans les intérêts de l'entreprise avec la conviction que leurs efforts étaient pleinement compris de leurs supérieurs, mais qui compte tenu du chaos qui régnait dans cette zone de guerre ont pu conduire à des erreurs de jugement", avait expliqué le groupe le 2 mars.

"Ma décision est guidée par la conviction qu'elle contribuera à apaiser les fortes tensions qui sont récemment apparues autour de la question de la Syrie", a déclaré Eric Olsen, cité dans le communiqué.

Le groupe fait l'objet de plusieurs plaintes, du ministère français de l’Économie, mais aussi d'ONG concernant des arrangements en 2013 et en 2014 avec des groupes armés pour maintenir en activité une cimenterie située à Jalabiya, à 150 kilomètres au nord-est d'Alep.

- Arrangements -

Achetée en 2007 par le français Lafarge, cette cimenterie avait été remise en service en 2010 après trois années de travaux qui avaient coûté environ 680 millions de dollars, ce qui en faisait le plus gros investissement étranger dans le pays en dehors du secteur pétrolier.

Selon une enquête du journal Le Monde publiée en juin dernier, Lafarge avait missionné un intermédiaire pour obtenir de l'organisation jihadiste État Islamique (EI) des laissez-passer pour ses employés aux checkpoints.

Il avait également évoqué un laissez-passer estampillé du tampon de l'EI pour permettre aux camions d'approvisionner l'usine mais aussi l'intervention d'intermédiaires et de négociants visant à vendre au cimentier du pétrole raffiné par l'EI. L'organisation jihadiste avait fini par prendre le contrôle du site en septembre 2014.

Après la plainte de Bercy, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire en octobre sur le groupe, soupçonné d'avoir enfreint les sanctions édictées par l'Union européenne contre le régime de Bachar al-Assad et plus généralement l'interdiction de toute relation avec les organisations terroristes présentes en Syrie. Dans ce cadre, plusieurs responsables du groupe et de sa filiale, dont Eric Olsen, ont été entendus par les enquêteurs des douanes judiciaires

Une plainte de l'ONG Sherpa vise quant à elle des faits de financement du terrorisme, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité et de mise en danger délibéré d'autrui.

L'ONG Sherpa a estimé que le départ d'Eric Olsen du groupe, constitue "un premier pas significatif" de l'entreprise "vers la reconnaissance de sa responsabilité". "C'est bien la société mère qui était à l'origine des décisions prises et des actions commises par la filiale syrienne en violation des droits humains", a ajouté l'ONG.

Début mars, LafargeHolcim avait reconnu qu'une filiale locale avait remis des fonds à des parties tierces afin de trouver des arrangements avec un certain nombre de groupes armés, dont des tiers visés par des sanctions, alors que la détérioration de la situation politique avait créé des conditions très difficiles pour assurer la sécurité de l'usine et de ses employés.

Le groupe va lancer immédiatement les recherches pour son successeur, confiant pendant la transition les commandes de l'entreprise à Beat Hess, le président du conseil d'administration.