Le parc Vairai ...en attendant le Tahitian Village

PAPEETE, le 23 octobre 2017- Ce lundi, l'espace public a été inauguré par les autorités du Pays et de la commune de Punaauia. La cérémonie marque le début de nouveaux projets pour le site.

Une nouvelle vie commence pour le site d'Outumaoro. Ce lundi matin, des membres du gouvernement et le tāvana de la commune de Punaauia ont inauguré le parc public aménagé sur le site. Il répond au nom de Vairai et se veut être une endroit en bord de mer où les Polynésiens peuvent se retrouver les week-ends. "Outumaoro est un site historique avec des hauts et des bas, et pas assez de hauts malheureusement", a rappelé Ronald Tumahai, maire de Punaauia dans son discours.



Historique et culturelle, cette partie de Outumaoro a vu se construire et se déconstruire quatre hôtels depuis les années 1960. "Un centre artisanal qui a coût très cher a même été installé en 1986 mais il n'a jamais été utilisé", a continué le premier élu. C'est justement pour tourner la page de cette histoire qui n'est "pas très agréable", que commune et Pays ont voulu un nouveau projet pour le site.



Après l'échec du Mahana Beach l'an dernier, le gouvernement s'est orienté vers un autre développement touristique. En attendant que l Tahitian village sorte de terre, le gouvernement a souhaité rendre le site accessible aux Polynésiens. "C'est comme ça que nous allons démystifier Outumaoro."