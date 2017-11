Le pape François: à bas les téléphones et les photos pendant la messe

Cité du Vatican, Saint-Siège | AFP | mercredi 08/11/2017 - Le pape François a demandé mercredi aux fidèles -- et aux prêtres -- de laisser leurs téléphones portables dans leur poche et de ne plus prendre de photos pendant la messe, qui "n'est pas un spectacle".



Lors de son audience hebdomadaire devant des milliers de fidèles réunis sur la place Saint-Pierre, le pontife argentin a évoqué le moment dans la messe où le prêtre déclare "élevons notre coeur".

"Il ne dit pas +élevons nos téléphones pour prendre la photo+. Non, ça c'est moche", a-t-il ajouté.

"Moi, cela me rend tellement triste quand je célèbre ici sur la place ou dans la basilique et que je vois tant de téléphones portables en l'air. Pas seulement des fidèles, mais aussi des prêtres et même des évêques. Mais s'il vous plaît! La messe n'est pas un spectacle", a insisté le pontife argentin.