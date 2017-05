Le nouveau visage de la pointe Vénus prêt en novembre

Cette opération est menée en collaboration avec le conseil municipal de Mahina. Les travaux consistent en l’aménagement du remblai Nord-Est en une zone de stationnements structurée et paysagère d’une superficie de 6900 m². En tout, la capacité de stationnement du site sera de 125 places de véhicules légers, dont 5 pour des personnes à mobilité réduite, et de trois bus. Des cheminements piétons sont également prévus sur la zone littorale.



Proposée par la commune et les professionnels du tourisme lagonaire, une extension de 10 mètres linéaires du ponton existant sera réalisée afin de permettre le développement des activités nautiques visant au développement du "tourisme bleu", notamment dans le cadre des excursions vers les motu de la zone.



Une esplanade de 500 m² sera réalisée afin de mettre en valeur le phare de la pointe Vénus. Côté plage, au sud-ouest du site, le service du tourisme souhaite, en concertation avec la commune, mettre en place un point de vente d’une superficie 15 m² afin d’y installer une activité commerciale de proximité : vente de glaces, produits alimentaires en « take away », et location de matériels nautiques.

La mise en place d'une signalétique d’interprétation permettra de mieux apprécier et découvrir ce lieu marquant, présentant une histoire riche de la Polynésie.