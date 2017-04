Le nouveau groupe EKE sort son premier single

MOOREA, le 21 avril 2017 - Love & Unity est le premier single d'EKE, un nouveau groupe basé à Moorea. Un groupe qui dit faire du rock'n love. Son titre, tourné et réalisé par Teva Murat de Digit Studio et mis en scène par Sébastien Stella est téléchargeable gratuitement sur Soundcloud, le clip est visible sur Youtube.



Le chanteur Veroarii, le guitariste Tihoti, le bassiste Jonathan et le batteur Seb composent le groupe EKE. Un groupe né fin 2016 sur l'île sœur qui vient tout juste de sortir un single intitulé Love & Unity. Il est sorti officiellement le 8 avril. " Voilà un moment que l'on jouait chacun de notre côté, on se côtoyait, on se retrouvait parfois pour faire un peu de musique mais nous n'avions jamais vraiment travaillé ensemble, nous n'avions pas de projet commun. On est désormais quatre, on fait de la scène et on a plusieurs titres que l'on répète ", rapporte Seb. En fait, c'est la rencontre de Seb et de Veroarii qui a véritablement donné naissance à EKE.



Le style musical du groupe ? " C'est difficile de définir un style. Je dirais que c'est rock, parce que très énergique mais on a aussi une influence reggae, une influence des îles. On résume ça par l'expression rock 'n love ", indique Seb.



En parallèle à l'enregistrement du single, un clip a aussi été tourné. Réalisé par Teva Murat de Digit Studio et mis en scène par l'ancien artiste du Cirque du soleil Sébastien Stella, il montre le groupe sous le soleil de son île.



Les quatre garçons du lagon



Veroarii (Anthony Doucet) est un artiste connu de la scène polynésienne. Ancien élève de Michel Poroi, il est aussi chanteur et auteur-compositeur. Troisième du dernier festival Guitare 2017, Veroarii est le chanteur du groupe. Il écrit, compose et chante en français, anglais et tahitien.



Il se dit influencé par " les histoires d'amour, les ruptures ", mais aussi " la Polynésie, sa culture et ses valeurs ", il parle souvent de sa terre. " J'ai une admiration pour mes ancêtres, la façon dont ils vivaient avec la nature. Tout ce que nous, nouvelles générations, nous avons perdu ou nous sommes en train de perdre. La modernité a pris le dessus sur tout ce que les anciens savaient. "



Fidèle accompagnateur de Veroarii depuis des années au sein du duo "Les couz’", Tihoti est le guitariste rythmique du groupe. Le son de sa guitare acoustique, son énergie et sa voix "ajoutent une belle couleur à la musique d’EKE", assure les artistes.



Jonathan (guitariste de formation, il s’est reconverti à la basse il y a quelques années) est également membre du groupe Nāti. Présenté comme un artiste " doué d’une bonne oreille " et " d’un très bon sens musical " il apporte " une assise et une sérénité appréciée" . Enfin, plus connu comme saxophoniste, Seb est en plus batteur et auteur-compositeur. Il participe à l’écriture et à la composition de chansons, ainsi qu'au management du groupe.



Plusieurs titres en attente



EKE fait des reprises. Il a plusieurs titres originaux en attente qu'il va dévoiler petit à petit. " Ça ne se fait plus de sortir tout d'un coup. Les artistes font maintenant un tabac avec une chanson. Les auditeurs ne prennent pas le temps de bien s'imprégner titres quand ils les découvrent ensemble, ils en mettent donc de côté, en les présentant un à un, on a le temps de apprécier. "



En attendant la suite, le groupe a d'ores et déjà décidé d’offrir toutes ses chansons. La version MP3 du premier single est en téléchargement gratuit sur Soundcloud. En échange, il invite tous ceux qui le suivent à partager le clip sur les réseaux sociaux.



Il se produit deux fois par mois au Sofitel de l'île sœur et rêve de pouvoir tourner à Tahiti et dans les îles. " Si on aimerait recevoir des propositions de dates de concert ailleurs qu'à Moorea? On attend que ça ! "