Le nouveau gouvernement sera dévoilé ce vendredi matin

PAPEETE, le 12/01/2017 - Deux nouveaux ministres feront leur apparition ce vendredi au sein de la nouvelle équipe d'Edouard Fritch. Ils remplaceront ainsi Patrick Howell et Albert Solia. En revanche, les portefeuilles devraient être redistribués. Selon nos informations, le futur ou la future ministre du travail n'aura aucune autre charge sur ses épaules puisque ce secteur serait la priorité du président du Pays.



Qui remplacera Patrick Howell et Albert Solia ? Le voile devrait être levé ce vendredi dans la matinée avec la présentation du nouveau gouvernement par le président Edouard Fritch. Depuis plusieurs mois, la question d'un remaniement plane sans vraiment aboutir. Les négociations entre élus de la majorité auraient enfin trouvé une issue favorable, c'est en tous les cas ce qui se faisait sentir jeudi en fin de journée.



Ce jeudi, la majorité était réunie à la Présidence jusqu'aux vœux du président aux chefs de service et directeurs d'établissements du Pays. Rien ne filtrait sur le remaniement qui était en cours. Certains directeurs d'établissement lâchaient à demi-mot quelques informations, à la sortie de cette rencontre. " Il nous a juste dit que pour mieux servir la population, on a besoin de renforcer quelques portefeuilles ", indiquait Fabien Dinard, directeur du Conservatoire. Le son de cloche était le même pour les autres chefs de service qui ont été approchés par la presse.



Motus et bouche cousue également du côté des élus de la majorité.



Cependant, on sait déjà que deux ministres quitteront leurs fauteuils, il s'agit de Patrick Howell, candidat du Tapura Huiraatira aux législatives et Albert Solia, pour des raisons de santé. Deux nouvelles personnes devraient donc les remplacer.



Selon nos informations, ce serait une personne de la société civile et une personne politique, aucune précision, en revanche si ce sera une femme et un homme ; deux hommes ou deux femmes.



Tout comme Patrick Howell, Nicole Sanquer actuelle ministre de l'Education se présentera aux législatives, mais elle devrait conserver " son portefeuille jusqu'à sa probable élection, en juin. Parce qu'elle est sur de gros projets éducatifs ", assure un membre de la majorité.



Si elle remporte les législatives sur sa section au mois de juin, Nicole Sanquer devrait aussitôt retrouver son siège de représentante à l'Assemblée, faisant ainsi sortir Putai Taae. Ce qui pourrait faire grincer les dents du maire de Papara. " Ça va, ce ne sera que pour un an avant les prochaines territoriales. En attendant, Putai pourra se consacrer entièrement à sa commune ", assure-t-on du côté de la majorité. Nous avons tenté de joindre l'intéressé mais en vain.



Pour sa nouvelle équipe, Edouard Fritch devrait aussi remanier les portefeuilles. Le/la ministre du travail ne devrait avoir que ce secteur à sa charge. Par contre, la santé et les solidarités devraient être réunies. Devant les chefs d'établissements publics et les chefs de services, le président du Pays a été clair, la santé et le travail restent ses priorités jusqu'à la fin de son mandat.



Qui pourrait prendre la santé et les solidarités ? On pense notamment à Maiana Bambridge, ancienne directrice de la CPS et vice-présidente de la Croix-Rouge. " On ne peut pas la prendre ", soufflait-on ce jeudi du côté de la majorité.



Les rumeurs allaient bon train sur la personnalité politique qui pourrait intégrer le nouveau gouvernement. Les noms de Gaston Tong Sang ou encore celui de John Toromona circulaient.



Ce que l'on sait, en revanche, c'est que Teva Rohfritsch devrait être le prochain vice-président. Nuihau Laurey devrait, quant à lui, garder ses portefeuilles ministériels.